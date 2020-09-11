В Гомеле задержали журналистку «Белсата» Ларису Щиракову, сообщает «Белсат».

Щиракова находится в РУВД Гомельского района. В изоляторе журналистка собирается объявить голодовку, предупредила она в фейсбуке.

Причины задержания пока неизвестны.

По данным «Беларуской ассоциации журналистов», у своего дома также был задержан оператор Андрей Толчин, которые вместе с Щираковой снимал недавние акции протеста. Жена Толчина рассказала, что у выхода из дома их встретили двое милиционеров в штатском и предложили пройти в Советский РОВД. Оператора посадили в гражданскую машину и увезли. В РОВД жене Толчина подтвердили, что оператора доставляли в отдел, но сейчас его там нет. Екатерина Толчина предполагает, что его могли привлечь к суду за участие в марше протеста, который он снимал.

Кроме того, в Гомеле силовики пытаются попасть в квартиру журналистки Марины Драбышевской, сообщает «Беларуская ассоциация журналистов».

4 сентября Щиракову уже задерживали. Тогда ее поместили в изолятор временного содержания. Незадолго до этого на нее составили протокол по 23.34 КоАП (нарушение порядка организации массовых мероприятий) за «участие в несанкционированном мероприятии». Возможно, это связано с тем , что 30 августа Щиракова была на «Марша мира» в Гомеле, но в качестве журналиста. 3 сентября должен был пройти суд по ее делу, но протокол отправили на доработку. Из изолятора Щиракову госпитализировали, потому что ей стало плохо, а потом отпустили.

Еще в июле гомельская милиция велела журналистке оставаться дома в день визита Александра Лукашенко в город. «Я ехала в суд по работе. Остановили сотрудники ГАИ, начали цепляться. Простым текстом сказали, что у меня есть выбор: или еду в РОВД, или возвращаюсь домой и никуда не высовываюсь. Я выбрала быть дома. Теперь сижу под пристальным наблюдением», — рассказывала тогда Щиракова.

Обновлено в 17:44: добавлена информация о Драбышевской.