СК сообщил о возбуждении уголовного дела после протестов 6 сентября в Минске

В Минске возбуждено уголовное дело из-за протестов 6 сентября по статье 342 УК (организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок), пишет Следственный комитет.

«По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок 6 сентября в центральной части города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта, учреждений и организаций возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК. Все размещенные в интернете видеоматериалы изучаются следователями», — сообщает ведомство.

По сообщению СК, из-за остановки транспортного движения «коммунальному предприятию причинен ущерб» на сумму более 30 000 беларуских рублей. Комитет указывает, что уже есть четверо подозреваемых в возрасте от 18 до 32 лет.

Также СК добавляет, что 18-летняя девушка признана подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 339 УК (хулиганство) «в связи с повреждением спецсредства после нанесения надписей баллончиками с лакокрасочным веществом».