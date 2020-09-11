Витебчанин сообщил, что скрывается на территории посольства Швеции из‑за опасений преследования со стороны силовиков
Витебчанин сообщил, что скрывается на территории посольства Швеции из‑за опасений преследования со стороны силовиков
11 сентября 2020, 15:15
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Житель Витебска Владислав Кузнечик записал видео, в котором утверждает, что находится на территории посольства Швеции в Минске, передает «Белсат». По его словам, он вместе с отцом Виталием Кузнечиком решил просить политического убежища после того, как 6 сентября к нему и к его отцу применили силу при разгоне акции. По рассказу Кузнечика, на акции он вытянул отца, которого били дубинками сотрудники ОМОН и к которому применили перцовый баллончик.

Видео: «Белсат»

Кузнечик рассказывает, что после 6 сентября они с отцом скрывались. Знакомые рассказали им, что за Кузнечиком, а также за его отцом, женой и детьми ведется наблюдение.

В посольство Кузнечика с отцом не впустили, поэтому, по его словам, они перелезли через забор.

«Поэтому мы решили, что делать? Мы перелезли через забор и сидим тут, на территории шведского посольства. Сейчас ОМОН оцепил шведское посольство и ждет, пока посольство нас выдаст им. Надеюсь, этого не случится, потому что мы все понимаем, что нас потом могут просто не найти», — говорит Кузнечик.

Позже Виталий Кузнечик в разговоре с корреспондентом «Белсат» рассказал, что представители посольства сказали ему с отцом подождать, пока они пробуют связаться с руководством в Стокгольме для решения ситуации. Сам Кузнечик уже позвонил в представительство ООН в Беларуси.

TUT.by писал, что напротив посольства Швеции сидит неизвестный мужчина в штатском. Когда журналисты стали звонить в дверь посольства, он начал записывать их на видео. У заднего двора журналисты заметили несколько сотрудников в форме ОМОНа, а также мужчину в костюме. Двое из них уехали на авто.

Ранее «Еврорадио» сообщало, что силовики в штатском дежурили около двух входов в посольство Швеции. Журналистка издания связалась с посольством через домофон. Там ей сообщили, что посольство закрыто, никого не принимает и не дает комментарии.

Обновлено в 15:28. Добавлена информация из разговора корреспондента «Белсат» с Виталием Кузнечиком.

     
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