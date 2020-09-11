Витебчанин сообщил, что скрывается на территории посольства Швеции из‑за опасений преследования со стороны силовиков

Житель Витебска Владислав Кузнечик записал видео, в котором утверждает, что находится на территории посольства Швеции в Минске, передает «Белсат». По его словам, он вместе с отцом Виталием Кузнечиком решил просить политического убежища после того, как 6 сентября к нему и к его отцу применили силу при разгоне акции. По рассказу Кузнечика, на акции он вытянул отца, которого били дубинками сотрудники ОМОН и к которому применили перцовый баллончик.

Кузнечик рассказывает, что после 6 сентября они с отцом скрывались. Знакомые рассказали им, что за Кузнечиком, а также за его отцом, женой и детьми ведется наблюдение.

В посольство Кузнечика с отцом не впустили, поэтому, по его словам, они перелезли через забор.

«Поэтому мы решили, что делать? Мы перелезли через забор и сидим тут, на территории шведского посольства. Сейчас ОМОН оцепил шведское посольство и ждет, пока посольство нас выдаст им. Надеюсь, этого не случится, потому что мы все понимаем, что нас потом могут просто не найти», — говорит Кузнечик.

Позже Виталий Кузнечик в разговоре с корреспондентом «Белсат» рассказал, что представители посольства сказали ему с отцом подождать, пока они пробуют связаться с руководством в Стокгольме для решения ситуации. Сам Кузнечик уже позвонил в представительство ООН в Беларуси.

TUT.by писал, что напротив посольства Швеции сидит неизвестный мужчина в штатском. Когда журналисты стали звонить в дверь посольства, он начал записывать их на видео. У заднего двора журналисты заметили несколько сотрудников в форме ОМОНа, а также мужчину в костюме. Двое из них уехали на авто.

Ранее «Еврорадио» сообщало, что силовики в штатском дежурили около двух входов в посольство Швеции. Журналистка издания связалась с посольством через домофон. Там ей сообщили, что посольство закрыто, никого не принимает и не дает комментарии.

Обновлено в 15:28. Добавлена информация из разговора корреспондента «Белсат» с Виталием Кузнечиком.