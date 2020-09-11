Генпрокуратура: более 200 административных протоколов составили на несовершеннолетних за участие в протестах

Заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук рассказал, что более 200 протоколов об административных правонарушениях составили на подростков за участие в протестах, сообщает БЕЛТА.

Генпрокуратура собирается усилить ответственность родителей за противоправное поведение детей, но, каким образом, Стук не уточнил.

«Признана недостаточной деятельность компетентных органов по привлечению родителей к ответственности за вовлечение и участие их детей, особенно малолетних, в незаконных массовых мероприятиях», — сказал замгенпрокурора.

Стук добавил, что даже факты привлечения родителей к административной и иной ответственности — один из показателей семейного неблагополучия, а также могут привести к защитным мерам по отношению к детям, не уточнив к каким именно.

«Одновременно прокуратура поставила вопрос о привлечении к ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей, совершивших правонарушения, а также их нахождение в ночное время без сопровождения взрослых», — сказал Стук.