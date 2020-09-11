Латвия выдала 57 виз гражданам Беларуси из‑за угрозы политического преследования

Латвия выдала 57 виз беларусам, которым угрожает политическое преследование в Беларуси, передает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала Riga TV24. Об этом рассказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По словам министра, правительство Латвии выделило 200 тысяч евро на лечение пострадавших участников протестов в Беларуси, а также на поддержку журналистов и различных групп беларуского общества.

Латвия продолжает рассматривать прошения о предоставлении политического убежища, которые подали беларусы.