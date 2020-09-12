«Белсат»: на журналистов, задержанных во время марша, составлены протоколы; они остаются на Окрестина до вторника

На задержанных во время женского марша журналистов телеканала «Белсат» Катерину Андрееву и Максима Калитовского составлены протоколы по статьям 22.9 (нарушение закона о СМИ) и 23.4 (неподчинение милиции). Об этом Андреева сообщила родственникам, пишет «Белсат».

Милиционер, который составлял протоколы, сказал, что суд над журналистами пройдет во вторник, добавляет «Белсат». До этого времени они будут находиться на Окрестина.

Журналистов «Белсат» задержали в прямом эфире во время женского марша. Они были обозначены жилетками «Пресса». После этого Андрееву и Калитовского доставили в РУВД Октябрьского района. Андреева рассказала, что у них конфискуют технику, а также что на них угрожали надеть наручники.