Житель Пружан сорвал государственный флаг с гостиницы; на него завели дело о надругательстве над госсимволикой

На жителя Пружан, сорвавшего государственный флаг со здания одной из брестских гостиниц, заведено уголовное дело о надругательстве над госсимволикой. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент произошел 4 сентября. В милицию поступило сообщение, что «неизвестный сорвал и бросил на землю государственный флаг», закрепленный у входа в одну из гостиниц Бреста. Позже милиционеры установили, что это сделал 22-летний житель Пружан. Против него возбуждено уголовное дело по статье 370 УК (надругательство над государственными символами).