СК возбудил уголовное дело против гродненца; его подозревают в том, что он 12 августа оттолкнул сотрудника ГАИ

В Гродно милиция задержала местного жителя по подозрению в применении насилия против сотрудников ГАИ, пишет пресс-служба МВД. Против него возбуждено уголовное дело по статье 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

«В Гродно 12 августа прошло несанкционированное массовое мероприятие. Один из его участников на проспекте Космонавтов оказал активное сопротивление сотрудникам ГАИ областного УВД: выбежал из служебного автомобиля, оттолкнул и повалил сотрудника на землю. Ему на помощь поспешил коллега, но был сбит с ног другим гражданином. Милиционеры получили телесные повреждения, а граждане скрылись с места происшествия», — сказано в сообщении ведомства.

По сообщению МВД, подозреваемым стал 30-летний житель Гродно. К сообщению прилагается видеозапись, на которой мужчина, чья личность скрыта, рассказывает о произошедшем. В видео также присутствуют кадры с попыткой задержания мужчины в оранжевой майке, которая переходит в потасовку. Один из присутствующих в видео выделен зеленой стрелкой — он оттягивает человека в форме ГАИ от мужчины в оранжевой майке, после чего пропадает из кадра.

«Сотрудники ГАИ приехали. Все стояли спокойно. Потом я увидел уже, что мужчину в оранжевой майке садят в машину. Сотрудник ГАИ пошел в машину и тот, кого задерживали, начал убегать. Они его словили, начали задерживать, бить. Ну, я уже от солидарности, чтобы помочь человеку, оттолкнул сотрудника ГАИ и ушел», — говорит мужчина в видео.

«По данному факту следователями возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел», — указано в сообщении МВД.