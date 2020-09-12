Марию Колесникову перевели из СИЗО‑1 в Жодино
Марию Колесникову перевели из СИЗО‑1 в Жодино
Координационный совет
12 сентября 2020, 12:53
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Мария Колесникова переведена из СИЗО №1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино. Об этом «Медиазоне» рассказала ее адвокат Людмила Казак.

По словам адвоката, вчера днем ее подзащитная находилась в минском СИЗО, а вечером ее перевели в Жодино. Об этом защитница узнала сегодня. Причин, по которым это произошло, ей не объяснили.

Член Координационного совета Мария Колесникова и Максим Знак, а также адвокат Колесниковой Илья Салей арестованы по делу о призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК). По ней грозит от 2 до 5 лет колонии. Все трое проходят по делу подозреваемыми, обвинение им еще не предъявлено.

     
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