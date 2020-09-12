МВД: в Барановичах задержан водитель, наехавший на милиционера; на него заведено дело о насилии над сотрудником

В Барановичах задержали водителя, который вечером 10 августа наехал на машине на сотрудника милиции, сообщает пресс-служба МВД и публикует видео с места событий.



На видео видно, как гражданская машина наезжает на одного из сотрудников милиции в полном обмундировании и тот оказывается на ее капоте. По сообщению МВД, водитель скрылся с места происшествия.

Сейчас 24-летний житель Барановичей находится в изоляторе временного задержания, против него возбуждено уголовное дело о насилии либо угрозе применения насилия в отношении милиционера (статья 364 УК).