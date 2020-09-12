БТ обвинило PandaDoc в финансировании женских протестов

Агентство телевизионных новостей «Белтелерадиокомпании» опубликовало сюжет о компании PandaDoc, четверо сотрудников которой проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК). В нем говорится, что компания переводила деньги Центру по продвижению прав женщин, тем самым финансируя женские протесты в Беларуси. Адвокат PandaDoc Антон Гашинский говорит, что это не так.

Сюжет начинается с фрагмента интервью основателя компании Микиты Микадо российскому журналисту Юрию Дудю, в котором он рассказывает о том, чем занимается PandaDoc. Далее закадровый голос говорит, что «во время проверки правоохранителями представительства PandaDoc в Минске по фактам возможного хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере (статья 210 УК) вскрылись куда более интересные детали».

Антон Гашинский рассказал «Медиазоне», что изначально было возбуждено дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, но СК предъявил обвинение в мошенничестве.

Гашинский предполагает, что сюжет, опубликованный телеканалом, записывался в здании Следственного комитета в четверг 10 сентября, когда адвокатов сотрудников компании не пустили к подзащитным и не назвали причин, по которым их доставили в СК.

«Когда записывался этот ролик, была 210 статья. Почему в ролике говорится, что проводилась проверка? Это неправильно, потому что на тот момент уже было возбуждено уголовное дело и проводилось предварительное расследование», — говорит Гашинский.

Он добавляет, что снимать сюжет приехали корреспонденты российского телеканала Russia Today. Об этом рассказали сами обвиняемые во время встречи со своими защитниками.

Далее в сюжете говорится, что в 2018 году «Госдеп США попытался перевести на счет Центра по защите прав женщин, который зарегистрирован в Минске, почти 19 тысяч долларов», но «транш заблокировал Департамент по гуманитарной деятельности Беларуси». В этот момент, объясняют в сюжете, «в дело вступила PandaDос».

В ноябре 2019 года, продолжает закадровый голос, к директору компании Дмитрию Рабцевичу обратился директор по финансам американского офиса Бибек Бхаттари и попросил оказать финансовую помощь тому же «центру по продвижению прав женщин».

«Мне сообщили, что напрямую со штатов уже идет финансирование Her rights center. Я не знал, что это такое, просто мне сказали: "Зачем мы делаем это со штатами, если мы можем сделать это через белорусское юрлицо?"», — рассказал в ролике телеканала Дмитрий Рабцевич.

Тогда, говорит Руабцевич, ему прислали контакты человека из Центра по правам женщин и называет имя Александра Дикан. Дикан — жена директора по продукту PandaDoc, одного из фигурантов дела о мошенничестве. В сюжете ее называют «активной сторонницей движения "Женская сила", которая поддерживает протесты в Беларуси».

«Это как раз те женщины в белом, которые выходят на марши в столице. Уже сегодня далеко не новость, что женщинам предлагают деньги за участие в митингах», — говорит закадровый голос в сюжете.

По информации TUT.by, Дикан уже не участвует в делах Центра по защите прав женщин и работает в другой IT-компании. Директор центра Татьяна Стрижевская недавно уехала из Беларуси.

В сюжете выступил задержанный HR компании Владислав Михолап. Он рассказал, что в PandaDoc не принято говорить о политике и религии. В сюжете делают вывод, что сотрудники минского офиса компании оказались «втянутыми в игру заграничных боссов».

По словам адвоката Гашинского, «слова сотрудников, которые дают пояснения в ролике, вырваны из контекста», а разговор с ними был на «отвлеченные темы и общие вопросы». Он отмечает, что во время записи сотрудники RT говорили и с главным бухгалтером компании Юлией Шардыко, «которая могла многое сказать поэтому вопросу», но ее слова в сюжет не включили. Гашинский говорит, что «она давала пояснения, которые их не устроили».

Адвокат рассказывает, что у женского фонда прозрачная отчетность, и то, на что тратились деньги, никак не связано с протестами. Он подтвердил, что PandaDoc помогала фонду, но это была благотворительность.

«Благотворительная деятельность — одно из условий существования компании в Парке высоких технологий. В ПВТ это делают все компании», — объяснил Гашинский.

По словам адвоката, в деле сотрудников PandaDoc нет эпизодов, связанных с финансированием протестов.