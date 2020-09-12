Bloomberg: американская компания в мае поставила в Беларусь технологию блокировки интернет‑трафика

Руководители американской компании Sandvine во время группового звонка с сотрудниками рассказали, что поставили в Беларусь технологию, которая блокирует 40% всего входящего и исходящего трафика в стране, пишет Bloomberg.

Во время группового звонка в четверг [10 сентября] руководители компании сказали, что работали с государственными организациями в Беларуси больше года. Руководство сообщило, что Sandvine предоставила Беларуси технологию, которая фильтрует 40% всего интернет-трафика в стране. По их словам, это не нарушало санкции США. Запись разговора имеется у Bloomberg.

Главный технический директор Sandvine Александр Хаванг во время разговора сказал, что Беларусь может использовать оборудование компании для блокировки сайтов и мессенджеров, но, по его словам, Sandvine пришла к выводу, что интернет, равно как и доступ к конкретным данным на сайтах, не является «частью прав человека».

«Мы не хотим играть в мировую полицию. Мы верим, что каждой суверенной стране должно быть позволено устанавливать свою собственную политику касательно того, что разрешено и что не разрешено в этой стране», — передает слова Хаванга Bloomberg.

Во время звонка сотрудники компании задавали вопросы о работе Sandvine в Беларуси и выказывали обеспокоенность по поводу ущерба репутации компании. Главный операционный директор Sandvine Марк Дридгер сказал, что компания планировала держать информацию в тайне и предупредил, что любой сотрудник, который выскажется об этом публично, может быть уволен.

По информации источников Bloomberg, компания продемонстрировала оборудование властям Беларуси в мае. При этом в документах, которые изучило агентство, оборудование рекламировалось с упором на способность вносить сайты в черный список. Согласно документам, оборудование Sandvine также используется для управления сетями и их защиты, а его способность блокирования сайтов может предотвратить доступ пользователей к незаконному контенту — пропаганде терроризма или детской порнографии.

Системы глубокого анализа сетевых пакетов могут использоваться для проверки и управления интернет-сетями, фильтрации вирусов и блокировки хакеров, а также для определения приоритета одних типов трафика над другими, пишет агентство. При этом по словам старшего научного сотрудника в Citizen Lab Торонтского университета Кристофера Парсонса, такие системы также могут применяться для прослушки и цензуры. По словам Парсонса, правила иногда устанавливаются интернет-провайдером или сетевым администратором, но часто оборудование поступает с предопределенными черными списками.

Согласно источникам и документам, которые имеются у Bloomberg, Sandvine поставила в Беларусь оборудование, с помощью которого власти блокировали интернет-трафик, через основного подрядчика — российскую компанию «Инфосистемы Джет», которая в 2019 году заключила с Беларусью сделку суммой в два с половиной миллиона долларов. «Инфосистемы Джет» не ответила на сообщения с просьбами дать комментарий Bloomberg.

Агентство уточняет, что согласно документам, оборудование Sandvine было установлено в двух местах в Минске, где Национальный центр обмена трафиком использует его для управления интернет-активностью в стране. Согласно документам и источникам Bloomberg, оборудование дало центру возможность вносить в черный список вплоть до 150 миллионов URL. НЦОТ также отказался дать Bloomberg комментарий.

28 августа Bloomberg сообщало со ссылкой на два источника, что проблемы с доступом в интернет 9 августа в Беларуси вызваны технологией Sandvine.

10 августа Александр Лукашенко говорил, что проблемы с доступом в интернет в Беларуси возникли из-за вмешательства из-за границы.

«Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — сказал Лукашенко.

В тот же день НЦОТ сообщил, что проблемы с доступом в интернет возникли из-за «вредоносного трафика, поступающего из-за пределов Республики Беларусь с внешних IP-сетей».

«Анализ данного трафика подтвердил массированные DDoS-атаки на инфраструктуру сетей белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций», — сообщал НЦОТ.