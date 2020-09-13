В минском баре задержали двух журналистов

В минском баре 1067 задержали трех человек, двое из которых — журналисты. Об этом «Медиазоне» сообщили в самом заведении.

Один из задержанных — фотограф Александр Васюкович. Второй задержанный журналисто — внештатный фотограф TUT.by Владимир Гридин, сообщает издание. Третий задержанный сообщил, что журналистом не является.

Как рассказала «Медиазоне» администратор бара, в задержании участвовали около 10 силовиков: «Сначала пришли тихари. Забрали у них технику, компы, фотики. Попросили у них аккредитацию. Кто-то полез за ней, но их все равно начали крутить».

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила TUT.by, что Васюкович находится во Фрунзенском РУВД, по нему начат административный процесс.

Александра Васюковича 27 августа задерживали на площади Свободы. Тогда на журналиста составили протокол и судили. Дело Васюковича и ещё трех журналистов вернули на доработку в РУВД.

Обновлено в 22:10. Добавлен комментарий МВД о том, где находится Александр Васюкович.

Обновлено в 22:38. Добавлена имя второго задержанного журналиста.