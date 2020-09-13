Стачком «Беларуськалия» сообщил о задержании своего представителя

Представителя стачкома ОАО «Беларуськалий» Романа Леончика задержали, сообщается в телеграм-канале стачкома.
Сейчас Леончик находится в Солигорском РОВД.
Накануне, 11 сентября, Минский областной суд признал забастовку на «Беларуськалии» незаконной».
Ранее в Солигорске сопредседателя стачкома Анатолия Бокуна оштрафовали по делу о нарушении правил митинга (статья 23.34 КоАП), а через неделю его арестовали по той же статье на 15 суток. Позднее выяснилось, что Бокуна уволили с предприятия.
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