Адвокат: в жодинском изоляторе у Марии Колесниковой обострилась аллергия

Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак сообщила, что у ее подзащитной, которая содержится в изоляторе в Жодино, обострилась аллергия. Об этом пишет TUT.by.

«Привезли ее сюда в пятницу в обед, она в общей камере на шесть человек. У Марии аллергия на пыль, наверное, ее обеспечили не очень свежими матрасом, подушкой и постельным бельем и у нее обострилась аллергия. Она кашляет сильно, нос заложен, отек носоглотки, чешутся и зудят глаза, ей медицинскую помощь оказывают, но мы написали заявление на имя начальника тюрьмы, чтобы поменяли ей инвентарь по возможности и обеспечили передачу лекарств», — рассказала TUT.by адвокат.

Также Казак сообщила, что письма, которые отправляют Колесниковой, до нее не доходят.