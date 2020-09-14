Суд в Солигорске арестовал троих представителей стачкома «Беларуськалия» на 15 суток
Суд в Солигорске арестовал троих представителей стачкома «Беларуськалия» на 15 суток
14 сентября 2020, 14:56
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Суд Солигорского района арестовал троих представителей стачкома «Беларуськалия» Романа Леончика, Сергея Черкасова и Павла Разумовского на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП). Об этом пишет канал стачкома в телеграме.

Суды проходили на выездном заседании в солигорском районном отделе милиции.

Черкасова и Леончика задержали в Солигорске 13 сентября. Причина задержания не называлась.

Накануне, 11 сентября, минский областной суд признал забастовку на «Беларуськалии» незаконной.

     
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