Паспорт митрополита Тадеуша Кондрусевича признан недействительным; из‑за этого его не пустили в Беларусь
Паспорт митрополита Тадеуша Кондрусевича признан недействительным; из‑за этого его не пустили в Беларусь
14 сентября 2020, 13:08
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Главу Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича не пустили в Беларусь, потому что его паспорт был признан недействительным. Об этом сообщает портал catholic.by со ссылкой на письмо из Госпогранкомитета.

В ответе Госпогранкомитета, который цитирует издание, сказано, что решение о признании белорусского паспорта митрополита недействительным приняли органы внутренних дел. Тадеуш Кондрусевич обратился в МВД для разъяснения ситуации.

     
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