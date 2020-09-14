Паспорт митрополита Тадеуша Кондрусевича признан недействительным; из‑за этого его не пустили в Беларусь

Главу Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича не пустили в Беларусь, потому что его паспорт был признан недействительным. Об этом сообщает портал catholic.by со ссылкой на письмо из Госпогранкомитета.



В ответе Госпогранкомитета, который цитирует издание, сказано, что решение о признании белорусского паспорта митрополита недействительным приняли органы внутренних дел. Тадеуш Кондрусевич обратился в МВД для разъяснения ситуации.