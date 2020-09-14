В Минске милиция задержала бывшего сотрудника Минфина, который уволился после объявления забастовки

13 сентября в Минске милиция задержала бывшего консультанта юридического управления министерства финансов Дениса Коляду, пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на его жену Татьяну Коляду. Ранее Коляда объявил забастовку, а после уволился в знак протеста против насилия в стране после выборов.

По рассказу Татьяны Коляды, 13 сентября в Минске милиционеры остановили супругов, которые прогуливались с бело-красно-белыми флагами вдалеке от шествия. После этого супругам сообщили, что они участвуют в несанкционированном митинге.

«Мы гуляли с мужем вдалеке от всех шествий, с флагами на плечах. В 14:50 мы шли по улице Свердлова, около перекрестка с Первомайской. Рядом остановились два микроавтобуса, выскочили парни в черной одежде и в масках, без опознавательных знаков, предложили "подвезти до РУВД"», — рассказала Коляда.

После этого супругов отвезли в Ленинское РУВД Минска. По словам жены экс-консультанта, ее и других женщин, у которых есть несовершеннолетние дети, отпустили. Ее супруга повезли в тюрьму №8 Жодино. Сама Коляда не подписала протокол.

18 августа Денис Коляда уволился с должности консультанта юридического управления Минфина. Об этом писала «Наша Нiва». Перед этим, 17 августа, Коляда объявил забастовку, уведомление о которой направил министру финансов Юрию Селиверстову.

«Я отказался в любом случае продолжать работу. Если беларуские власти позволяют себе не исполнять законы, то и я могу считать себя свободным от исполнения обязанностей перед этой властью», — говорил Коляда в интервью «Нашай Нiве».