Редактор телеканала СТВ Лилия Латогурская сообщила, что уволилась в знак протеста

Редактор телеканала СТВ Лилия Латогурская рассказала, что уволилась с канала в знак протеста. Сообщение об этом появилось в фейсбуке Латогурской.

В посте Латогурская говорит, что изначально приняла решение остаться в работе на телевидении. По ее словам, ее убедила встреча с министром информации, на которой сотрудники высказались «и про липовые 80, и про пытки на Окрестина». По словам Латогурской, министр обещал, что телеканал постепенно придет к «более объективной подаче информации», а МВД будет каждый день отчитываться «о ходе расследования массовых избиений».

«Но уже через день на СТВ вышел чернючий ролик про Тихановскую...Даже ств-шный юрист схватился за голову от откровенной клеветы, которая могла иметь юридические последствия...А потом в русле подобной клеветы стали делаться все информационные материалы...», — написано в сообщении.

По словам Латогурской, увольнение с телеканала — это «спокойное и взвешенное решение, от которого стало легко дышать».