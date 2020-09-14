Мать минчанки, сорвавшей маску с милиционера, сообщила о возбуждении уголовного дела против дочери

Против минчанки Юлии, которая сорвала маску с сотрудника милиции около Минского областного суда во время заседания по делу о признании законности либо незаконности забастовки на «Беларуськалии», возбуждено уголовное дело по статье 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на мать минчанки.

По словам матери Юлии, сейчас минчанка вышла на свободу. 15 сентября ее вызывают на допрос к следователю.

11 сентября в здании Минского областного суда проходило заседание по делу стачкома «Беларуськалия» против руководства предприятия, по итогу которого суд признал забастовку на предприятии незаконной. Перед зданием суда во время заседания собралась группа людей, поддерживающих стачком «Беларуськалия». К зданию подъехали силовики и начали задерживать присутствовавших. Среди задержанных оказалась минчанка Юлия.