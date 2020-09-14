МВД сообщило о задержании двух протестующих, напавших на ОМОН в Дроздах

Милиция задержала двух участников протеста 13 сентября в Минске, которые «напали на сотрудников ОМОН», сообщает пресс-служба МВД.

По сообщению ведомства, 13 сентября на улице Тихая протестующие оказали сопротивление сотрудникам милиции. Как утверждается, «у нападавших» с собой были «резиновые палки и водопроводные трубы», «протестующие забросали милиционеров камнями и бутылками».

«Телесные повреждения различной степени тяжести причинены четверым сотрудникам ОМОН, поврежден служебный транспорт», — говорится в сообщении МВД.

Один из протестующих, впоследствии задержанный, по утверждению МВД, «схватил милиционера за куртку, повалил на землю и выхватил бесствольный травматический пистолет "ОСА"». Милиционер вернул пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух.

Второй задержанный на видео рассказывает, что его «толкнули вперед», вследствие чего он ударил ногой бус.

— И ты уже с ноги в буса, да? — спрашивает голос за кадром?

— Ну, считайте, да. Тут мой косяк, тут я согласен, — отвечает задержанный. Кто-то спрашивает у него, хотели ли «бус разбить» — мужчина ответил отрицательно и сказал, что «за бус ответит».

— Я за него заплачу, за ремонт, согласно закону. Мужики, чисто моя вина, на самом деле, — сказал задержанный.

Пресс-служба публикует видео инцидента — на кадрах слышны хлопки, виден дым и искры. Момента, когда демонстранты «забросали милиционеров камнями и бутылками» на нем не видно.