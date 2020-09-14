МВД сообщило о задержании членов «лесного отряда "Партизаны Могилева"»; против четверых возбуждено уголовное дело

13 сентября сотрудники 11-ого управления ГУБОПиК по Могилевской области вместе с ОМОН задержали шестерых участников группы «Партизаны Могилева», сообщает МВД. Против четверых из них возбуждено уголовное дело, они находятся в ИВС.

«Лидер указанной группы в социальных сетях создал сообщество "Партизаны Могилева", куда входило 64 пользователя. Предварительно установлено, что участники группы собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом. Там они тренировались: отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу», — пишет МВД.

«В группе имелись бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами "Пагоня" и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции», — добавляет ведомство.

По сообщению МВД, отдельные участники группы «изготавливали самодельные зажигательные устройства и проводили их испытания», после чего выкладывали «видеоотчеты» в интернет.

К сообщению МВД прилагается видео. На кадрах присутствуют трое неизвестных в экипировке цвета хаки. Один из них, предположительно, рассказывает о тренировках группы.

«Мы занимаемся военно-тактической подготовкой. То есть это штурм помещений, штурмовой альпинизм, работа в лесу, освобождение заложников. В общем, все, что связано с тактикой и все, что взрывает и стреляет — это все к нам», — говорит он.

Далее на видео следуют кадры, предположительно, задержания группы.

В релизе ведомства говорится, что сотрудники милиции изъяли «предметы, которые, по заключению эксперта, являются фрагментами самодельного зажигательного устройства».

МВД добавляет, что против четырех «активных участников группировки» возрастом от 16 до 22 лет возбуждено уголовное дело. Они задержаны и водворены в ИВС.

Пресс-служба МВД напоминает, что за незаконные действия, связанные с использованием горючих веществ (статья 295-3 УК), предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет.