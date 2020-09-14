В Гомеле суд арестовал оператора Андрея Толчина на пять суток; журналистка Лариса Щиракова получила штраф

Суд Гомельского района оштрафовал задержанную 11 сентября журналистку Ларису Щиракову на 25 базовых величин (675 рублей), а оператора Андрея Толчина арестовал на пять суток, пишет БАЖ.

По словам Щираковой, ее судили по трем протоколам, составленным по статьям 22.9 (нарушение законодательства о СМИ) и 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

По словам журналистки, ее судили за марш 30 августа в Гомеле. Щиракова добавляет, что милиционеры Гомельского РОВД обвинили ее в незаконном ведении стрима для «Белсата», а милиционеры Центрального РОВД — в участии в марше. Последний протокол, по словам журналистки, вернули на доработку, и в итоге ее оштрафовали по двум протоколам: от 30 августа и 6 сентября.

По словам журналистки, заседание проходило на выезде в райотделе милиции — то есть сама журналистка во время заседания находилась в здании РОВД.

Советский суд Гомеля арестовал на пять суток оператора Андрея Толчина. Об этом БАЖ сообщила сестра журналиста.

11 сентября в Гомеле сотрудники милиции задержали журналистку «Белсата» Ларису Щиракову и оператора Андрея Толчина, которые вместе с Щираковой снимал недавние акции протеста. Жена Толчина рассказала, что у выхода из дома их встретили двое милиционеров в штатском и предложили пройти в Советский РОВД. Оператора посадили в гражданскую машину и увезли.