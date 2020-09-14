В Минске задержан журналист «Прессбола» Сергей Щурко
В Минске задержан журналист «Прессбола» Сергей Щурко
14 сентября 2020, 23:18
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Спортивный журналист издания «Прессбол» Сергей Щурко задержан и находится на Окрестина, пишет «Наша Нiва».

По сообщению издания, 14 сентября около 13:00 Щурко перестал выходить на связь. По словам Ольги Хижинковой, бывшего пресс-секретаря ФК «Динамо-Брест», журналист успел написать, что к нему едут для разговора сотрудники милиции, после чего перестал выходить на связь.

Хижинкова уточнила TUT.by, что журналист задержан по административному делу.

     
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