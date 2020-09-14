Женщина, которую ударил майор милиции в Жодино, подала заявление в СК; ей угрожают задержанием

Жительница Жодино, которую во время протестной акции 13 сентября ударил по лицу майор милиции, подала заявление в Следственный комитет, пишет ex-press.by.

По информации издания, сотрудник милиции, ударивший женщину, опознан.

На выходе из городского отдела милиции к потерпевшей подошел начальник инспекции по делам несовершеннолетних Дмитрий Краковский. Он показал женщине видео с протестных акций, в которых она «якобы принимала участие и взял объяснение». После чего милиционер предупредил ее, что в случае составления протокола она может быть задержана.

МВД проводит проверку по поводу данного инцидента, сообщила TUT.by пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

«Мы обязательно этот инцидент прокомментируем и не оставим его без внимания. Сейчас проводится проверка. Самое главное, чтобы вся эта ситуация, которая сейчас активно обсуждается в интернете, получила объективную оценку», — сказала Чемоданова.