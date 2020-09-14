МВД: сотрудник милиции ударил женщину в Жодино, так как она направила на него телефон

МВД объяснило действия милиционера, который 13 сентября во время протестной акции ударил по лицу одну из участниц, его «мгновенной реакцией» на камеру телефона. Пресс-релиз опубликован в канале ведомства.

По версии милиции, пострадавшая «неожиданно вышла из толпы». «Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания», — сообщает пресс-служба милиции.

Также МВД подтвердило, что Следственный комитет проводит проверку случившегося.

Видео, на котором майор милиции бьет женщину, опубликовало 13 сентября «Радыё Свабода». На записи видно, как она подходит к силовику с телефоном, а затем он бьет ее по лицу. После короткой стычки с протестующими милиционер ушел в припаркованный рядом бусик под крики «позор».

Пресс-служба МВД подчеркивает, что во время происшествия милиционеры «неоднократно обращались [к протестующим] с требованиями прекратить противоправные действия», однако те не расходились и оскорбляли силовиков.

Утром 14 сентября пострадавшая подала заявление в Следственный комитет. На выходе из городского отдела милиции к потерпевшей подошел начальник инспекции по делам несовершеннолетних Дмитрий Краковский. Он показал женщине видео с протестных акций, в которых она «якобы принимала участие и взял объяснение». После чего милиционер предупредил ее, что в случае составления протокола она может быть задержана.