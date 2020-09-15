Журналиста «Прессбола» Сергея Щурко арестовали на 15 суток

Спортивного журналиста издания «Прессбол» Сергея Щурко арестовали на 15 суток, сообщает «Наша Нiва».
Щурко находится в ЦИП на Окрестина. Как уточняет Onliner, Щурко признали виновным по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий).
Журналист был задержан накануне днем. Перед этим он успел написать знакомой, что к нему едут для разговора милиционеры.
Журналисты «Прессбола» собрались у ЦИП на Окрестина, чтобы поддержать их коллегу Сергея Щурко, который отбывает там 15 суток, сообщает TUT.by.
Обновлено в 12:15: добавлена информация TUT.by.
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