В отношении более 240 подростков начат административный процесс за участие в протестных акциях

В отношении более 240 несовершеннолетних начат административный процесс за участие в протестных акциях, сообщает «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на МВД.

МВД предупреждает, что факты участия детей в акциях «получат правовую оценку», а родители «понесут ответственность»: «ИДН занимается каждой семьей индивидуально. Также информация передается в органы опеки, административные материалы — в комиссию по делам несовершеннолетних. Также изучается и ситуация, повлиявшая на то, почему ребенок оказался на улице. Может его ввели в заблуждение и ему нужна помощь».

11 сентября Генпрокуратура сообщила, что собирается усилить ответственность родителей за «противоправное» поведение детей.

Широко стали известны истории задержанного на одной из акций 12-летнего подростка, и 17-летнего Тимура М., который пострадал во время протестов после выборов.