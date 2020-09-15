Житель Минска нанял адвоката; суд счел это намерением «участвовать в несанкционированных акциях»

Судья Заводского районного суда Минска Жанна Хвойницкая расценила наличие у минчанина Павла Манько соглашения с адвокатом как намерение «участвовать в несанкционированных акциях», сказано в постановлении по административному делу (есть в распоряжении «Медиазоны»). На это обратил внимание активист Антон Мотолько.

«Сообщенные в судебном заседании защитником Шинкаревич Е.В. сведения о наличии у нее договора с Манько П.Ю. с 03.08.2020 о представлении интересов на случай его задержания свидетельствуют о том, что Манько П.Ю. намеревался участвовать в несанкционированных акциях, что и сделал 27.08.2020», — сказано в постановлении.

Суд признал Манько виновным в нарушении правил проведения массовых мероприятий (часть 1 статьи 23.34 КоАП) и оштрафовал его на 20 базовых величин (540 рублей).

Поводом для административного дела стала акция 27 августа у костела, где собравшиеся скандировали «Уходи! Жыве Беларусь!». Сам Манько говорил, что не участвовал в акции, а просто проходил мимо и никакие лозунги не выкрикивал.

Несмотря на это, суд признал минчанина виновным, опираясь на показания милиционера и письменные доказательства — протокол о правонарушении, протокол задержания и другое.