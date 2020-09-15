МВД отчиталось о задержании участника протестов, распылившего слезоточивый газ в милиционеров

Сотрудники Фрунзенского РУВД Минска задержали молодого человека, который распылил слезоточивый газ в милиционеров и ударил одного из них, сообщается в телеграм-канале МВД.

В ведомстве утверждают, что молодой человек участвовал в акции протеста в районе станции метро «Пушкинская».

«К нему подошли два милиционера, сделали замечание и предупредили об ответственности. В ответ тот брызнул из баллончика слезоточивый газ, а затем ударил кулаком в лицо одному из правоохранителей», — сообщает МВД.

Молодой человек сумел скрыться, но затем все же был задержан. Им оказался 25-летний минчанин, работающий в IT-компании. Ему грозит уголовное дело.