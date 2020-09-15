Минский горисполком закупил 200 бронежилетов за 240 тысяч беларуских рублей

Минский городской исполнительный комитет закупил 200 бронежилетов на сумму в 240 тысяч беларуских рублей. На эту госзакупку обратил внимание The Village.

Бронежилеты должны быть поставлены до 5 октября. Финансироваться госзакупка будет из бюджетных средств.

Заявка была опубликована только 11 сентября.

Согласно сайту госзакупок, в мае уже объявлялась закупка 200 бронежилетов за ту же сумму. Тогда поставить их должны были до 30 сентября. Финансировалась закупка тоже из бюджета.