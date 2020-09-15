Суд отправил на доработку дела фотокорреспондентов Александра Васюковича и Владимира Гридина

Фрунзенский районный суд Минска отправил на доработку административные дела фотокорреспондента Александра Васюковича и внештатного фотографа TUT.by Владимира Гридина, сообщает «Беларуская ассоциация журналистов» и «Радыё Свабода».

Журналисты не присутствовали в зале, а участвовали в заседаниях по скайпу из изолятора на Окрестина.

Согласно протоколу, журналисты участвовали в митинге на улице Романовская слобода. В этом месте не было протестов, но именно на этой улице находится бар, в котором задержали журналистов, писала «Беларуская ассоциация журналистов».

Васюкович рассказал, что 13 сентября освещал протесты как журналист, снимал репортаж. Около 20:00, когда протестующие разошлись, он с коллегами пошел в бар 1067, чтобы отправить снимки в редакции. Примерно в 21:00 он вышел покурить, а когда вернулся его сразу задержали силовики.

Как писало «Радыё Свабода», в материалах дела утверждалось, что Гридин участвовал в митинге на улице Романовская Слобода и кричал: «Уходи» и «Жыве Беларусь!». Гридин отрицает это. Он рассказал, что его задержали в кафе, когда он обрабатывал фотоснимки.

«Вошли сотрудники ОМОНа, заломали нам руки. Когда они узнали, что мы журналисты, нам разрешили забрать оборудование и отвели в бус», — говорил Гридин в суде. Он подчеркнул, что освещал акцию как фотожурналист, а в 21:20, когда его задержали, на улице вообще не было митинга.

Вечером 13 сентября в баре 1067 задержали двух журналистов — фотокорреспондента Александра Васюковича и внештатного фотографа TUT.by Владимира Гридина.

Администратор бара рассказала «Медиазоне», что в задержании участвовали около 10 силовиков. «Сначала пришли тихари. Забрали у них технику, компы, фотики. Попросили у них аккредитацию. Кто-то полез за ней, но их все равно начали крутить», — уточнила администратор.

27 августа Васюкович задержали с группой журналистов, ожидавших начала акции. Тогда на Васюковича составили административный протокол, но суд вернул его на доработку. В протоколе утверждалось, что журналист кричал «Жыве Беларусь!».