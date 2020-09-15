Журналистов «Белсата» оштрафовали за нарушение закона о СМИ
Журналистов «Белсата» оштрафовали за нарушение закона о СМИ
Преследование журналистов
15 сентября 2020, 15:16
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Журналистов «Белсата» Максима Горченка и Екатерину Андрееву оштрафовали на 1350 рублей (50 базовых величин) за нарушение закона о СМИ (статья 22.9 КоАП), сообщает «Беларуская ассоциация журналистов» и «Белсат»

Протоколы по статье о неповиновении милиции (23.4 КоАП) в обоих случаях отправили на доработку.

27 августа Горченка и Андрееву задержали. На них составили протоколы по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий). Затем суды вернули административные дела задержанных журналистов на доработку.

     
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