Журналистов «Белсата» оштрафовали за нарушение закона о СМИ

Журналистов «Белсата» Максима Горченка и Екатерину Андрееву оштрафовали на 1350 рублей (50 базовых величин) за нарушение закона о СМИ (статья 22.9 КоАП), сообщает «Беларуская ассоциация журналистов» и «Белсат»

Протоколы по статье о неповиновении милиции (23.4 КоАП) в обоих случаях отправили на доработку.

27 августа Горченка и Андрееву задержали. На них составили протоколы по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий). Затем суды вернули административные дела задержанных журналистов на доработку.