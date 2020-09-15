Bloomberg: компания, поставившая белорусским властям технологию блокировки интернет‑трафика, расторгла сделку

Американская компания Sandvine, поставившая в Беларусь технологию блокировки интернет-трафика, расторгла сделку, передает Bloomberg. IT-компания сообщила, что «правительство использовало технологию для нарушения прав человека».

Sandvine провела предварительное расследование, которое показало, что в ее продукты был добавлен «пользовательский код», «чтобы помешать свободному потоку информации во время выборов в Беларуси». Компания расценила это как нарушение прав человека, что автоматически привело к прекращению действия лицензионного соглашения.

Это не означает, что продукт перестанет работать, отмечает автор статьи в Bloomberg Райан Галлахер. В Sandvine подтвердили, что прекращение срока действия лицензионного соглашения означает, что технология прекратит получать обновления, а у специалистов не будет технической поддержки. Но оборудование будет доступно для использования, по крайней мере, ближайшее время.

Update: Sandvine confirms to me that terminating its work w/ Belarus means it'll stop providing software updates & tech support for equipment at the National Traffic Exchange Center. But the equipment *won't cease to function* & will continue to be usable at least in short term. — Ryan Gallagher (@rj_gallagher) September 15, 2020

По информации источников Bloomberg, компания продемонстрировала оборудование властям Беларуси в мае. Согласно источникам и документам, которые имеются у Bloomberg, Sandvine поставила в Беларусь оборудование, с помощью которого власти блокировали интернет-трафик, через основного подрядчика — российскую компанию «Инфосистемы Джет». Оборудование Sandvine было установлено в двух местах в Минске, где Национальный центр обмена трафиком использует его для управления интернет-активностью в стране.

Главный технический директор Sandvine Александр Хаванг во время разговора 10 сентября сказал, что Беларусь может использовать оборудование компании для блокировки сайтов и мессенджеров, но, по его словам, Sandvine пришла к выводу, что интернет, равно как и доступ к конкретным данным на сайтах, не является «частью прав человека».

10 августа Александр Лукашенко говорил, что проблемы с доступом в интернет в Беларуси возникли из-за вмешательства из-за границы. В тот же день НЦОТ сообщил, что проблемы с доступом в интернет возникли из-за «вредоносного трафика, поступающего из-за пределов Республики Беларусь с внешних IP-сетей».