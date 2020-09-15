В отношении витеблян, просивших убежище в шведском посольстве, проводят проверку о нападении на милиционеров

В отношении Виталия и Владислава Кузнечиков из Витебска идет проверка по факту нападения на сотрудников милиции, сообщает TUT.by со ссылкой на представителя УВД Витебского облисполкома Ольгу Шкуратову.

«Восстановлена цепочка событий, которая привела к тому, что в отношении Виталия Кузнечика применили физическую силу и спецсредства» — отмечает официальный представитель УВД. «Установлены факты нападения отца и сына на сотрудников милиции. Материалы направлены для проверки в Следственный комитет».

11 сентября Владислав Кузнечик записал с территории посольства Швеции видео, в котором рассказал, что боится преследования со стороны правоохранителей за участие в митинге в Витебске 6 сентября. По рассказу Кузнечика, на акции он «вытянул отца, которого били дубинками сотрудники ОМОН и к которому применили перцовый баллончик».

Мужчины находятся на территории посольства уже 5 дней. Они говорят, что их обеспечили едой и спальными местами.