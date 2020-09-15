Основатель PandaDoc сообщил о приостановке проекта помощи силовикам

Основатель и руководитель IT-компании PandaDoc Микита Микадо сообщил о приостановке проекта помощи силовикам, пишет русская служба «Би-Би-Си».

По сообщению издания, вскоре после задержаний своих сотрудников Микадо принял решение приостановить проект помощи силовикам, а тем, кто ищет поддержки, посоветовал обращаться в другие проекты. Он настаивает, что это было его личным решением, которое продиктовано беспокойством о безопасности коллег.

На вопрос журналиста русской службы «Би-Би-Си» получается ли, что «власть добилась своих целей», Микадо ответил утвердительно.

«Если целью было остановить помощь уволившимся силовикам, которую оказывал лично я, то да. Я не хочу, чтобы еще кого-то не причастного к моей инициативе посадили в тюрьму», — сказал основатель компании.

По словам Микадо, задержанные сотрудники компании не имели никакого отношения к его проекту, особо не интересовались политикой и протестами. Бизнесмен расценивает происходящее как попытку оказать давление на него.

По сообщению русской службы «Би-Би-Си», сейчас Микадо находится в процессе релокации беларуского офиса PandaDoc в другую страну.

2 сентября в IT-компании PandaDoc прошли обыски. Четырех сотрудников арестовали по делу о хищении 107 тысяч рублей. Позже им предъявили обвинение по части 4 статьи 209 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Правозащитники признали сотрудников PandaDoc политзаключенными.

Ранее основатель и руководитель компании Микита Микадо предложил инициативу по финансовой помощи силовикам, которые уйдут со службы.