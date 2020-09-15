Житель дома на «Площади перемен» задержан по уголовному делу о массовых беспорядках

Житель дома на «Площади перемен» Степан Латыпов, задержан по уголовному делу о массовых беспорядках (статья 293 УК РБ), сообщил TUT.by его адвокат Илья Перхальский. Он будет содержаться на Окрестина.
Утром 15 сентября Латыпова задержали на «Площади перемен». Сначала его доставили в Центральный РУВД, потом отвезли домой, где взломали дверь и провели обыск. У Степана Латыпова конфисковали флешки, мобильные телефоны, ноутбуки, сим-карты, планшет, ключи от автомобиля, банковские карточки и наличные деньги.
На видео после обыска, опубликованном «Еврорадио», Латыпова выводят милиционеры. Он заметно хромает. Соседи кричали милиционерам «Позор!», а задержанному «Степа, мы с тобой!».
Степану Латыпову 40 лет, он промышленный альпинист со специальностью арборист.
Обновлено в 20:38. Добавлена статья, по которой задержали Степана Латыпова.
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