Житель дома на «Площади перемен» задержан по уголовному делу о массовых беспорядках

Житель дома на «Площади перемен» Степан Латыпов, задержан по уголовному делу о массовых беспорядках (статья 293 УК РБ), сообщил TUT.by его адвокат Илья Перхальский. Он будет содержаться на Окрестина.

Утром 15 сентября Латыпова задержали на «Площади перемен». Сначала его доставили в Центральный РУВД, потом отвезли домой, где взломали дверь и провели обыск. У Степана Латыпова конфисковали флешки, мобильные телефоны, ноутбуки, сим-карты, планшет, ключи от автомобиля, банковские карточки и наличные деньги.

На видео после обыска, опубликованном «Еврорадио», Латыпова выводят милиционеры. Он заметно хромает. Соседи кричали милиционерам «Позор!», а задержанному «Степа, мы с тобой!».

Против промышленного альпиниста Степана Латыпова, задержанного сегодня на «Площади перемен», завели уголовное дело. В его квартире взломали дверь, провели обыск и изъяли личные вещиhttps://t.co/TTkRSB9j68



Видео: «Еврорадио» pic.twitter.com/IKmGeNhIoa — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) September 15, 2020

Степану Латыпову 40 лет, он промышленный альпинист со специальностью арборист.

Обновлено в 20:38. Добавлена статья, по которой задержали Степана Латыпова.