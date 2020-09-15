В Пинске журналиста «Медиа‑Полесья» Евгения Николаевича осудили на 10 суток

Суд назначил 10 суток ареста журналисту «Медиа-Полесья» Евгению Николаевичу, признав его участником акции протеста 6 сентября, передает «Беларуская ассоциация журналистов».

Николаевича задержали 30 августа в Пинске. Около четырех часов он провел в РОВД. Там на него составили протокол по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий). Как утверждают в «Беларуской ассоциации журналистов», есть фотографии и видео, на которых видно, что Николаевич не участвовал в акции. «Медиа-Полесье» настаивает, что Николаевич находился на акции как журналист и планировал освещать ее — с собой у него был бейдж и удостоверение журналиста.

Милиционер, выступивший свидетелем в суде не смог сказать, за что задержали журналиста.

До этого, 10 августа, Николаевича уже задерживали во время акций протеста в Пинске. Сосед по камере в изоляторе временного содержания тогда рассказал, что Николаевич «был изуродован, лицо его было зверски изуродовано». Из изолятора журналиста отпустили в ночь на 17 августа — телефон и камеру ему не вернули.