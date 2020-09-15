МВД предлагает освободить от явки в суд свидетелей‑милиционеров, скрыть их имена и проводить закрытые судебные заседания

МВД предлагает ввести дополнительные меры по обеспечении безопасности сотрудников силовых структур, дающих свидетельские показания по административным правонарушениям.

Сканы документа с предлагаемыми поправками в Процессуально-исполнительный кодекс РБ, подписанные министром внутренних дел Юрием Караевым появились в телеграм-канале активиста Антона Мотолько. Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова подтвердила Onliner подлинность этого документа. По ее словам, подробный комментарий появится позже.

Из сканов документа следует, что в министерстве недовольны тем, что при ведении административного процесса возникают «сложности» с защитой должностных лиц. Отдельно в документе отмечают незащищенность сотрудников внутренних органов в ходе рассмотрения дел в отношении лиц, «участвовавших в незаконных массовых мероприятиях».

«Представителями деструктивных сил, СМИ и иными лицами осуществляется аудио-, фото-, видеофиксация процесса». В МВД обеспокоены тем, что потом эта информация попадает в интернет «с призывами оказания психологического и физического давления на должностных лиц органов внутренних дел и членов их семей».

В Министерстве полагают, что принятие таких мер, как: неразглашение сведений о личности, освобождение от явки в судебной заседание, закрытое судебное заседание и запрет на выдачу сведений, обеспечит «существенную защиту участников административного процесса».

Среди правок в ПИКоАП РБ планируется дополнить главу 4 статьями 4.11-4.18. Среди них статья 4.13 «Неразглашение сведений о личности». В нее входит «изменение фамилии, имени, отчества, других анкетных данных, изменение сведений о месте жительства, работы и учебы, в заявлениях и сообщениях об административных правонарушениях, протоколах процессуальных действий, а также иных документах органов, ведущих административный процесс, путем замены этих данных иными». Подлинные данные планируется направлять прокурору и хранить по правилам секретного делопроизводства.

Опрос таких лиц в ходе рассмотрения дела может осуществляться «вне визуальной видимости других лиц» или с применением мер, обеспечивающих «неузнаваемость защищенного лица».

Свидетели из числа сотрудников ОМОНа уже давали показания в масках, например по «делу о журналистах» что дало защите повод усомниться, те ли они люди, за которых себя выдают. На судах по спасателям, которые вытащили протестующих из Комсомольского озера, среди свидетелей был Александрович Александр Александрович и Дмитров Дмитрий Дмитриевич.