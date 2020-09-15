МВД проверяет гражданство митрополита Тадеуша Кондрусевича, которого не пустили в Беларусь из‑за недействительного паспорта

Признание паспорта главы Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича недействительным не означает, что он лишен гражданства Беларуси, сказал TUT.by руководитель департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун.

— Он не лишен гражданства, так как по этому вопросу требуется вынесение заключения. МВД просто в настоящее время проводит проверку его принадлежности к гражданству Республики Беларусь и представленных им документов при прохождении процедуры натурализации.

Бегун добавил, что проверку в отношении Кондрусевича начали еще до его отъезда в Польшу, а «последовавшие события — всего лишь совпадение».

31 августа беларуские пограничники не пустили главу Римско-католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича в страну, хотя он гражданин Беларуси. Тогда он возвращался из Польши, где находился на отдыхе. Причину отказа во въезде ему не назвали.

Вскоре Александр Лукашенко сказал, что власти заподозрили у митрополита второе гражданство — из-за этого он попал в список невъездных граждан. Также Лукашенко утверждал, что Кондрусевич ездил в Польшу на «консультации» и, «получив определенные задачи», хотел вернуться в Беларусь.

Накануне, 14 сентября, из письма Госпогранкомитета стало известно, что по решению органов внутренних дел паспорт Кондрусевича признан недействительным.

Ранее глава Римско-католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич осудил действия силовиков, которые 26 августа заблокировали входы и выходы из Красного костела, когда там находились около 100 человек.