Жительницу Гродно арестовали на 10 суток и оштрафовали за то, что она сорвала маску с милиционера в штатском

Ленинский районный суд Гродно назначал 10 суток ареста и 405 рублей штрафа местной жительнице Людмиле Таранок за то, что она сорвала маску с милиционера в штатском во время акции протеста. Как сообщает издание s13.ru, со ссылкой на сына обвиняемой Влада Таранка, решение приняла судья Анна Леусик.

Заседание было выездным и проходило в административном корпусе ИВС, где Таранок находится с воскресенья. Ее признали виновной в нарушении сразу трех статей КоАП — умышленное уничтожение или повреждение имущества (10.9), мелкое хулиганство (17.1) и нарушении порядка проведения массовых мероприятия (23.34).

12 сентября в Гродно проходила женская акция протеста — около 100 гродненок пели песни и скандировали лозунги. Акцию на камеру снимали двое неизвестных мужчин. Одна из девушек подбежала к мужчине с камерой и попыталась сорвать маску, ей помогла еще одна гродненка. После того, как они сорвали маску, мужчина спешно покинул место акции под крики протестующих: «Позор!».

Таранок — известная гродненская активистка. Она много лет работает штукатуром в «Гроднопромстрое» и одной из первых поддержала бастующих на предприятии.