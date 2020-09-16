МВД сообщило о задержании мужчин, которые «готовились к нападению» на милиционеров

МВД отчиталось о задержании троих мужчин, которые 13 сентября «готовились к нападению» на милиционеров во время протестной акции, сообщает телеграм-канал пресс-службы ведомства.

По версии МВД, 32-летний житель Минска «активно интересовался у знакомых, где купить больше количество подшипников», «не скрывал, что собирается использовать шарики от них для нападения на милиционеров», а также «скупал пиротехнику и дымовые шашки». Купил ли мужчина подшипники, в сообщении МВД не говорится.

13 сентября, утверждают в ведомстве, житель Минска нашел «компаньонов для похода на незаконную акцию, чтобы нападать на ОМОН». Ими, как сообщается, стали двое 21-летних парней. После все трое встретились на улице Сердича — там их задержали. В машине 32-летнего мужчины, пишет МВД, «находились петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников». Изучив его телефон, милиционеры выяснили, что он «участник массовых беспорядков».

Сообщается, что все трое задержаны до суда по административному делу. По какой статье на мужчин был составлен протокол, не сообщается. Материалы проверки милиция передала в Следственный комитет.