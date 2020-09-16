МВД: возбуждено 43 уголовных дела об угрозах насилия в отношении милиционеров

МВД отчиталось о возбуждении 43 уголовных дел об угрозах насилия в отношении сотрудников милиции, передает «Белта» со ссылкой на начальника ГУСБ МВД Андрея Паршина.

По словам представителя МВД, сейчас подозреваемыми по таким делам проходит 21 человек. Еще 36 привлечены к административной ответственности.

Также он рассказал, что с 9 августа в интернет попали данные около 300 сотрудников милиции, более 250 милиционеров «подверглись деструктивному давлению».