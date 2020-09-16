Адвокаты записали видеообращение в знак солидарности с арестованными Максимом Знаком и Ильей Салеем

79 беларуских адвокатов подписались под видеообращением в поддержку арестованных членов Координационного совета и адвокатов Максима Знака и Ильи Салея, а также потребовали соблюдения закона в судах. Видеообращение опубликовал адвокат Антон Гашинский в фейсбуке.

«Нам не позволяют увидеться с гражданами, которые задержаны. Нас не уведомляют о времени и месте рассмотрения административных дел в суде. Нам не позволяют фотографировать материалы дела и не обращают внимания на грубые ошибки. В судах опрашивают сотрудников в масках и считают, что это законно. Наших граждан наказывают административными арестами, содержат в тяжелых условиях, избивают, угрожают увольнениями и СОПом», — сказано в обращении.

Максим Знак и Илья Салей — члены Координационного совета и адвокаты, которые арестованы по уголовному делу о призывах к захвату власти.