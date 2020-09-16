TUT.by: силовики пришли к хозяевам здания, в котором снимал офис штаб Бабарико

Силовики пришли в офисы группы компаний «Белтяжмаш», которыми управляют бизнесмены Игорь и Дмитрий Онищенко, пишет TUT.by со ссылкой на три не связанных друг с другом источника.

«Силовики пришли к Игорю Онищенко и его сыну Диме. Какие к ним вопросы, неизвестно. Связи с ними нет», — сообщил собеседник TUT.by в девелоперских кругах.

Эту информацию изданию подтвердили еще два бизнесмена, которые управляют несколькими торговыми и офисными центрами в Минске.

«В первой половине дня появилась информация, что силовики нагрянули к Дмитрию [Онищенко] в офисное здание на ул. Веры Хоружей. В районе обеда в головной офис „Белтяжмаша“ на пр. Дзержинского пришли Игорь Львович [Онищенко] и люди в штатском. После этого главбух компании покинула здание в сопровождении силовиков. Онищенко остался в офисе с сотрудниками спецслужб», — сказали собеседники TUT.by.

Издание отмечает, что штаб Виктора Бабарико снимал офис в здании по ул. В. Хоружей, 25/1, которое сдает в аренду группа компаний «Белтяжмаш». Позже в том же здании располагался Координационный совет оппозиции. Ранее силовики пришли в этот офис с обыском, изъяли документы и технику, а само помещение опечатали.

По сообщению TUT.by, Игорь и Дмитрий Онищенко недоступны по мобильным телефонам, при этом утром оба присутствовали в офисах и были онлайн в мессенджерах.

В «Белтяжмаше» отказались от комментариев для TUT.by.

Издание направило запросы в пресс-службы МВД и Комитета госконтроля. По сообщению TUT.by, получить комментарий в Следственном комитете и КГБ не удалось.

