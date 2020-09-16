Члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой предъявлено обвинение по делу о призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК), сообщает Следственный комитет.

Утром 7 сентября в Минске люди в масках посадили в микроавтобус с надписью «Связь» члена Координационного совета Марию Колесникову и увезли ее в неизвестном направлении. Вскоре после этого еще несколько членов Координационного совета перестали выходить на связь. На следующий день государственное агентство «Белта» сообщило, что Колесникова задержана пограничниками при попытке пересечь границу Украины. Секретари Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов рассказали, что силовики отвезли их с Колесниковой к границе и заставляли покинуть Беларусь — секретари уехали, но Колесникова порвала свой паспорт и осталась в стране.

9 сентября Марию Колесникову нашли в СИЗО №1 Минска. Следственный комитет сообщил, что ее и еще одного члена президиума КС Максима Знака подозревают в призывах к захвату власти. По этому же делу арестован адвокат штаба Бабарико Илья Салей.

11 сентября Колесникову перевели в следственный изолятор в Жодино.

