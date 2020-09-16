Раненую во время протестов журналистку «Нашай Нівы» выписали из больницы

Из больницы скорой медицинской помощи спустя месяц выписали журналистку «Нашай Нівы» Наталью Лубневскую, раненую в ногу резиновой пулей во время протестов 10 августа на улице Кальварийской в Минске, сообщает TUT.by.

Лубневская подала заявление в Следственный комитет на действия силовиков, но уголовное дело пока не возбуждено. Проверка по заявлению журналистки продлена до 21 сентября.

В больницу к Наталье Лубневской приезжали следователи. Пострадавших во время протестов, в том числе журналистку, навещали депутаты Палаты представителей. Во время разговора с ними Лубневская попросила, чтобы те сделали «громкое заявление о том, что увидели».

«Сказали, что они все понимают, но люди маленькие, и решения принимаются не ими», — рассказала журналистка.