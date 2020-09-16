TUT.by: ДФР возбудил уголовное дело против владельцев здания, в котором снимал офис штаб Бабарико

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 УК против Игоря и Дмитрия Онищенко, управляющими компанией «Белтяжмаш», а также брата Игоря Онищенко Александра и еще нескольких человек — все они проходят подозреваемыми по делу, сообщает TUT.by. У членов семьи Онищенко прошли обыски по месту жительства.

Ранее TUT.by со ссылкой на три не связанных друг с другом источника сообщал, что силовики пришли в офисы группы компаний «Белтяжмаш», которыми управляют бизнесмены Игорь и Дмитрий Онищенко.

«Силовики пришли к Игорю Онищенко и его сыну Диме. Какие к ним вопросы, неизвестно. Связи с ними нет», — сообщил собеседник TUT.by в девелоперских кругах.

Эту информацию изданию подтвердили еще два бизнесмена, которые управляют несколькими торговыми и офисными центрами в Минске.

«В первой половине дня появилась информация, что силовики нагрянули к Дмитрию [Онищенко] в офисное здание на ул. Веры Хоружей. В районе обеда в головной офис "Белтяжмаша" на пр. Дзержинского пришли Игорь Львович [Онищенко] и люди в штатском. После этого главбух компании покинула здание в сопровождении силовиков. Онищенко остался в офисе с сотрудниками спецслужб», — сказали собеседники TUT.by.

Утром 17 сентября Комитет Госконтроля опубликовал в своем телеграм-канале сообщение о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК) в отношении должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш».

«Сумма неуплаченных налогов составилаболее шесть миллионов рублей. По подозрению в совершении преступления задержано 5 лиц, включая руководителя общества», — говорится в сообщении КГК.

Щтаб Виктора Бабарико снимал офис в здании по ул. В. Хоружей, 25/1, которое сдает в аренду группа компаний «Белтяжмаш». Позже в том же здании располагался Координационный совет оппозиции. Ранее силовики пришли в этот офис с обыском, изъяли документы и технику, а само помещение опечатали.



Обновлено 17 сентября в 11:12. Добавлена официальная информация КГК о возбуждении уголовного дела.