CEO DeepDee пообещал продолжить проект основателя PandaDoc по поддержке уволившихся силовиков

CEO Deepdee и один из сооснователей фонда солидарности BYSOL Ярослав Лихачевский сообщил, что продолжит проект основателя PandaDoc Микиты Микадо по поддержке уволившихся силовиков. Об этом он написал в фейсбуке.

«Микита оправится от удара и поднимется, Микита настоящий боец. А сейчас, я считаю своим долгом подхватить флаг поднятый Микитой и продолжать работу с силовиками», — сказано в сообщении Лихачевского.

Ранее основатель и руководитель компании PandaDoc Микита Микадо предложил инициативу по финансовой помощи силовикам, которые уйдут со службы.

2 сентября в PandaDoc прошли обыски. Четырех сотрудников арестовали по делу о хищении 107 тысяч рублей. Позже им предъявили обвинение по части 4 статьи 209 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Правозащитники признали сотрудников PandaDoc политзаключенными.

Позже Микадо сообщил о приостановке проекта помощи силовикам из-за задержаний своих сотрудников. На вопрос журналиста русской службы «Би-Би-Си» получается ли, что «власть добилась своих целей», Микадо ответил утвердительно.

«Если целью было остановить помощь уволившимся силовикам, которую оказывал лично я, то да. Я не хочу, чтобы еще кого-то не причастного к моей инициативе посадили в тюрьму», — сказал основатель PandaDoc.

По словам Микадо, задержанные сотрудники компании не имели никакого отношения к его проекту, особо не интересовались политикой и протестами. Бизнесмен расценивает происходящее как попытку оказать давление на него.