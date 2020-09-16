Лукашенко уволил посла Беларуси в Латвии и лишил Латушко и Лещеню дипломатического ранга

Александр Лукашенко лишил бывших послов Беларуси во Франции и в Словакии Павла Латушко и Игоря Лещеню дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла «в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу», сообщает госагентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

По сообщению агентства, еще одним указом Лукашенко уволил Василия Марковича с должности посла Беларуси в Латвии и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Павел Латушко был послом Беларуси во Франции с 2012 по 2019 год. После этого Латушко стал директором театра имени Янки Купалы в Минске. 14 августа он сказал, что в стране необходимо поставить вопрос об отставке министра внутренних дел Юрия Караева.

«Фактически они допустили нарушение законодательства в отношении граждан Республики Беларусь… Можем ли мы представить сегодня, когда обычных граждан пытают в милицейском участке, кладут их лицом в землю и бьют дубинками? Мы готовы с этим согласиться? Я — не могу», — говорил Латушко.

17 августа Латушко уволили с поста директора театра. Позже он вошел в состав президиума Координационного совета.

24 августа Игоря Лещеню уволили с поста посла Беларуси в Словакии. Ранее он поддержал протестующих в Беларуси.

«В Словакии я представляю народ, который, согласно Конституции, является единственным источником власти в стране. Я солидарен с теми, кто выходил на улицы городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан», — сказал Лещеня.